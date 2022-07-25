العالم اليوم - فيديو للهجوم المرعب.. حوت ينقض على قارب صيد بجسده

انتم الان تتابعون خبر فيديو للهجوم المرعب.. حوت ينقض على قارب صيد بجسده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 09:21 مساءً - أصاب حوت أحدب راكب قارب صيد صغير قبالة ساحل بليموث في ولاية ماساشوستس الأميركية بالرعب، بعد أن هاجم القارب بجسده الثقيل بشكل مفاجئ، الأحد.

وتظهر لقطات انتشرت على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، الكائن العملاق وهو يقفز عاليا ويهبط فوق القارب، قرب شاطئ وايت هورس.

لكن وفقا لشبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية، مر الحادث المخيف بسلام ولم يصب أحد بأذى.

وقال رايد باركورست، وهو شاهد عيان على الواقعة، إن "الأمر كان جنونيا. كان الرجل في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".

وأوضح مسؤول المرسى تشاد هنتر إن الحوت لم يصب بأذى، وأضاف: "كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ بكثير".

ونصح هنتر الأطفال ألا يتكئوا على جوانب القوارب لمشاهدة الأسماك، لتجنب سقوطهم في الماء من جراء أي حركة مفاجئة للكائنات البحرية الكبيرة.

ويرى متخصصون أن الحيتان تتجه نحو أماكن الصيد نتيجة زيادة كميات "الطُعوم" التي يلقيها الصيادون لجذب الأسماك.

وقد يبلغ طول الحيتان الحدباء نحو 19 مترا، فيما قد يصل وزنها إلى 53 طنا.

وتحظى تلك الحيتان بشعبية بسبب عروضها البهلوانية، بما في ذلك قدرتها الخارقة على الخروج بكامل أجسادها من الماء في ارتقاء مذهل، وكذا صفع سطح الماء بذيلها أو زعانفها الصدرية.

وتنصح السلطات القوارب بالبقاء على بعد لا يقل عن واحد وتسعين مترا (100 ياردة) عن الحيتان الحدباء، لتقليل احتمال حدوث وقائع كهذه.