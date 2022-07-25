مختص : جدري القرود يتسبب به فايروس ناتج عن الشذوذ الجنسي لدى الرجال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 25 يوليو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- كشف استشاري مختص بأن جدري القرود يتسبب به فايروس ناتج عن الشذوذ الجنسي لدى الرجال على الاغلب .

اضاف في تصريحات صحفية ان هذه النتيجة ظهرت من خلال دراسات في المختبر ، بينت ان الشذوذ قد يكون سببا بالاصابة بجدري القرود .

غير ان منظمات صحية دولية سبق وقالت بأن سبب هذا الفايروس هو ممارسة الشذوذ الجنسي من كلا الجنسين ، رجل مع رجل وامرأة مع اخرى ولم تذكر التقارير بأن الرجال فقط هم سبب هذا الفايروس .

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