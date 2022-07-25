نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن الدفعة 57 للمستفيدين الجدد والقدامي وطريقة الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن، هو برنامج أقرته الحكومة السعودية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن برامج الإصلاح وآثر التغيرات الاقتصادية العالمية على المواطن السعودي، ومؤخرًا صدر قرار سامي من سمو خادم الحرمين الشريفين بإعاة فتح باب التسجيل لمستحقين جدد في حساب المواطن ، وبالنسبة لمن سجلوا بالفعل فإنهم يتسائلون عن موعد نزول الدفعة في حساباتهم، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.

حساب المواطن بتاريخ كم ينزل

ينزل حساب المواطن لجميع المستفيدين التي تنطبق عليهم الأهلية يوم 10 من كل شهر ميلادي تقريبًا ما لم يصادف يوم إجازة رسمية، فقد يتم تقديمه أو تأخيره عدة أيام.

وبالنسبة للمستفيدين الجدد الذين سجلوا في البرنامج قبل يوم 16 يوليو وتنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق لحساب المواطن والمكتملة طلباتهم، فسوف تنزل الدفعة في حسابهم مع دفعة شهر أغسطس 2022.

وبالنسبة المستفيدي الجدد الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن، لكنهم استكملوا طلبات التقديم بعد يوم 16 يوليو، فسوف تنزل دفعتهم المستحقة مع الدفعة 58 المقرر صرفها في بداية شهر سبتمبر 2022.

وكان حساب المواطن قد أودع الدفعة ال 56 عن شهر يوليوفي يوم 6 يوليو للمستقيدين المكتملة طلباتهم، وذلك قبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وقد صرح متحدث البرنامج قد زاد بالفعل بنسبة 73% مقارنة بالأشهر السابقة وذلك بعد مراجعة التظلمات، وقد صدور قرار سامي من سمو الملك سلمان بإعادة فتح باب التسجيل بالبرنامج وصرف دعم إضافي للمستحقين بلغت قيمته 8 مليار ريال سعودي.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تنزل دفعة حساب المواطن في البنوك، لذلك يتم اعتمادها بالتاريخ الميلادي لتتوافق مع التوقيت العالمي، وبالنسبة لدفعة شهر أغسطس 2022، فقد يتم صرفها في 12 محرم 1444، إذا وافق نزولها يوم 10 أغسطس.

إذا صادف حساب المواطن يوم الجمعة

إذا صادف موعد نزول حساب المواطن يوم جمعة، فإن الدفعة عادة تنزل يومالخميس السابق له، أما إذا صادف يوم سبت، فإن الدفعة تنزل يوم الأحد الذي يليه.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بالنسبة للمسجلين الجدد والقدامى في برنامج حساب المواطن، يمكنهم الاستعلام عن الأهلية باستخدام الخطوات التالية: