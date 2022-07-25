moe.gov.ye نتائج الصف التاسع 2022 اليمن بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

نتائج الصف التاسع 2022 اليمن بالاسم، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن بالاسم قريبا في كل المحافظات، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة مجموعهم بسهولة بشكل الكتروني، حيث سيكشف الستار عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن في أواخر شهر يوليو الجاري، ليتم بعدها رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي كعادة كل عام، ليتم الاطلاع على النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، والآن سنوضح لكم خطوات استخراج نتائج الصف التاسع 2022 اليمن خلال السطور القادمة.

نتائج الصف التاسع 2022 اليمن بالاسم

حاليا يجرى التجهيز من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية للكشف عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن في كافة المحافظات “مأرب، إب، صنعاء، الحديدة، حضر موت،….” في أقرب وقت، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع السوري قبل مطلع شهر أغسطس القادم، ليتم الكشف عن نسبة النجاح واعلان اسماء الطلاب الأوائل أيضا من البنات والبنين من أجل أن يحصلوا على هدايا قيمة وشهادات تقدير ليكونوا قدوة لغيرهم، وذلك بعدما يقوم السيد الوزير بالإطلاع على كشوف النتيجة واعتمادها رسميا، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن برقم الجلوس والاسم في أقل من دقيقة:

الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم بالضغط على قسم نتائج الامتحانات لتتمكن من البحث عن نتيجتك.

الآن قم بالضغط على نتائج الصف التاسع 2022 اليمن.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل سليم وصحيح.

اضغط الآن على كلمة النتيجة.

خلال دقيقة، ستظهر لك درجاتك في شتى المواد وكذلك المجموع الكلي.

رابط نتائج الصف التاسع 2022 اليمن

كما وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية طريقة أخرى تمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن برقم الجلوس والاسم، وذلك عن طريق خدمة الرسائل النصية التي توفرها شبكة “يمن موبايل”، حيث أن كل ما عليك هو ارسال رسالة نصية برقم جلوسك إلى رقم “161” لتصلك على الفور رسالة بكل درجاتك في حالة الاعلان عن النتيجة، ويرجع تأخر الإعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن 2022 الدور الأول إلى الأوضاع التي تشهدها اليمن حاليا، ويمكنك كتابة بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور اعتمادها.