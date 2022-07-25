عبر نظام نور الإلكتروني وكيفية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول نظام نور الإلكتروني والدخول على الرابط الرسمي، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الموعد الرسمي الذي تصدر فيه نتيجة نقل المعلمين، وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني، غدا الأحد 24 يوليو 2022، الموافق للتاريخ الهجري، 25 ذو الحجة 1443، وسوف نوضح بداخل المقال اهم ضوابط النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وكيفية الاستعلام عن الحركة الخارجية للمعلمين ورابط منصة نور وكذلك رابك منصة فارس، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير كافة وسائل الراحة للكوادر التعليمية. حيث أتاحت لهم، عبر نظام نور، خطوات توفير النقل الداخلي والخارجي للراغبين في ذلك حيث يتم إدخال البيانات من خلال نظام نور بطرق سهلة وميسرة، لسد الاحتياجات التعليمية، مع العلم أنها فتحت باب النقل الخارجي بدءًا من 24 ذو القعدة 1443 حتى يوم 30 ذو القعدة من نفس الشهر، والعديد من المعلمين والمعلمات يقومون بالتقدم إلى حركة النقل الداخلي والنقل الخارجي، لكي يتمكنوا من الحصول على أماكن عمل جديدة تتناسب مع المدينة الذي يعيشون بها أو المنطقة السكنة المقيمين بها، خاصةً وأن وزارة التعليم تسعي دائما لتقديم أفضل الخدمات إلى المعلمين والمعلمات، من خلال تمكين منتسيبها من الحصول على خدمة حركة النقل الداخلي من مدرسة إلى أخري، ومن المقرر ظهور النتيجة خلال ساعات، ومن ثم فتح باب الاعتراض لمدة 3 أيام.

أهم الشروط والضوابط النقل الخارجي للمعلمين:

أوضحت الوزارة ضرورة توافر بعض الشروط لدى الأشخاص للموافقة على النقل الخارجي للمعلمين، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط والضوابط وهي:

من أهم الشروط التي يجب توافرها مقارنة المرشحين بناءً على إجراءات التحويل المقبولة عمومًا.

ضرورة التأكد من البيانات المدخلة بشكل صحيح بالإضافة إلى تعميم إجراءات التحويل لعام 1443.

في حالة أن هناك فئات ترغب في التحويل يجب التأكد من تسجيل الرغبات أولاً وتكون بحد أقصى 20 رغبة.

ويتم ضمان تطبيق الأنظمة والقوانين على أي شخص ينتهك الضوابط والشروط التي تم وضعها من قبل أمن المعلومات.

وعلى المتقدم ضرورة التأكد من أن البيانات صحيح وذلك لأنه في حالة أن إحدى البيانات بها خطأ سيتم إلغاء طلب مقدم الطلب.

خطوات الاستعلام عن الحركة الخارجية للمعلمين: