نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يكشف عن الحالة الوحيدة التى يحق للمُطلقة إضافة أبنائها للدعم الخاص بها في المقال التالي
في رده على أحد الأشخاص، أوضح برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، أنه يحق للمرأة المطلقة إضافة أبنائها كتابعين في حسابها الخاص بالبرنامج، وذلك في حالة عدم إضافتهم من قبل والدهم باعتباره كان رب الأسرة، فيما يأتي ذلك لتحقيق حياة كريمة للأبناء الذين لم يتم إضافتهم في هذا البرنامج الدعمي الذي أطلقته الحكومة السعودية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ يتم إضافة قيمة الدعم لكل مستفيد في حسابه البنكي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.
برنامج حساب المواطن يوضح كيفية إضافة أبناء المطلقة كتابعين
وأفاد برنامج حساب المواطن بأن إضافة أبناء المطلقة كتابعين لوالدتهم، يحتاج إلى إرفاق عدد من المستندات المطلوبة التي تتضمن بطاقة العائلة الخاصة بالأم أو شهادة ميلاد الأبناء، وذلك في حالة عدم إضافتهم من قبل والدهم.
شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن
ووضع برنامج حساب المواطن عددًا من الشروط أمام المطلقة التي ترغب في التسجيل بالبرنامج والحصول على دعم شهري تسفيد منه في المعيشة، وهي على النحو التالي:
- تملك أوراق رسمية مثل فاتورة الكهرباء، أو أي وسيلة تثبت بأنها مستقلة، مثل عقد إيجار.
- وتقديم ما يثبت أنها مطلقة، وتمتلك حضانة الأطفال مثل الصك أو شهادة الميلاد الخاصة بالأطفال.
- لا بد من أن تكون المطلقة سعودية الجنسية، وعمرها لا يقل عن ثلاثين سنة.
- ألا تكون محبوسة في السجن، وليست متواجدة أي من دور الإيواء.
- ولا بُد من أن مقيمة دائما في السعودية، وألا تتجاوز مدة غيابها خارج المملكة عن 45 يومًا خلال العام.
- الراتب الشهري الذي تحصل عليه أقل من عشرين ألف ريال سعودي.
طريقة التسجيل في حساب المواطن
والتسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم الشهري، يتطلب عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج بحساب المواطن.
- النقر على تسجيل جديد، لإنشاء حساب.
- كتابة المعلومات المطلوبة للتسجيل.
- تحديد الوظيفة، والراتب الشهري.
- تحميل المستندات المطلوبة.
- استلام رقم على الهاتف وكتابته في المكان المحدد.
- النقر على تسجيل للدخول، للانتقال إلى صفحة المستخدم وإنجاز أي من الخدمات التي يرغب في إنجازها.
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