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عمر شويل - جدة طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 2022؛ تسعى المملكة السُّعُودية لإرضاء كافة المقيمين الموجودين على أرضيها حيث تعمل على تمديد الزيارة العائلية وذلك لأن المقيمين يستقدمون عائلتهم في الإجازة الصيفية لذلك تساعدهم المملكة على تمديد الزيارة وقضاء أطول مدّة ممكنة مع عائلتهم ولكن يتم التمديد وفقاً لبعض الشروط التي سوف نذكرها فيما يلي ومن خلال التالي نوضح لكم هل من الممكن تمديد الزيارة المتعددة وشروط تمديد الزيارة.

هل من الممكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 2022

بالتأكيد يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة ولكن وفقاً لبعض الشروط سوف نذكرها لكم، ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات تمديد الزيارة العائلية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول إلى المنصة. تدوين الاسم ورقم الإقامة ثم رمز التحقق المرسل إلى الجوال. اختيار الجوازات ثم النقر على تمديد تأشيرة زيارة. الموافقة على الشروط بعد قراءتها جيداً. توجد قائمة بها أسماء الزائرين يتم النقر على أسماء الراغبين في التمديد. تدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة. تأكيد الطلب. تسليم الملفات والوثائق المطلوبة لمديرية الجوازات العامة.

شروط تَمديد الزيارة العَائلية المتعددة

تم وضع مجموعة من الشروط من وزارة الداخلية لابد من الالتزام بها حتى تتمكن من تمديد الزيارة وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون جواز السفر ساري.

كما يجب أن يكون وقت صَلاحِيَة التأشيرة المتبقي أسبوع وممكن أقل من ذلك.

لابد من تسديد المخلفات المرورية أولا ففي حالة وجودها لا يتم تمديد الزيارة إلا بعد تسديدها.

سداد جميع الرسوم المطلوبة لتمديد الزيارة.

يجب أن تكون تأشيرة التمديد صالحة غير منتهية.

لابد أن تتساوى مدة تمديد الزيارة مع بمدة تأشيرة الزيارة الرئيسة.

أن يكون الزائر موجود داخل المملكة.

ما هي رسوم تمديد الزيارة العائلية؟

حددت الهيئة العامة للجوازات رسوم لتمديد الزيارة العائلية التي تختلف وفقاً للوقت وتختلف أيضاً بين الجميع وتكون هذه الرسوم كالتالي:

رسوم اليومين 100 ريال.

أما أل 90 يوم تكون الرسوم 90 ريال.

و180 يوم 3000 ريال.

العام 5000 ريال.

أما العامين 8000 ريال.

وإلى هنا نكون قدمنا في هذا المقال طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 2022، وكذلك شروط تمديد الزيارة كما وضحنا رسوم تمديد الزيارة العائلية.