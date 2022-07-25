نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وطرق الصرف المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد تتصدر المملكة العربية السعودية بين الدول العربية في دعمها الدوري والدائم لكافة القطاعات الخاصة والعامة كقطاع التعليم ودعم الأسرة بكافة متطلباتها ويحتل الموظفين مرتبة كبيرة من الدعم لهم أثناء تواجدهم في وظيفتهم وحتى بعد التقاعد.

موعد صرف راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية:

يبحث الموظفين المتقاعدين عبر محركات البحث عن موعد صرف رواتبهم التقاعدية لهذا الشهر وبدورها حددت المملكة العربية السعودية لهذا الشهر موعد صرف راتب المتقاعدين ويصادف الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

تهتم المملكة العربية السعودية بصرف الراتب في الموعد المحدد ووفق إجراءات إدارية مبسطة وذلك ليسهل على الموظف المتقاعد أخذ راتبه ببساطة وبدون أية معوقات.

كما وزعت المملكة العربية السعودية عدة أماكن في كل مدينة مخصص جزء منه لصرف راتب كل متقاعد وذلك لتجنب الازدحام وحرصاً على سلامة موظفيها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نوهت الجهة المسؤولة عن صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية إلى أن صرف الراتب يتم كل شهر في الموعد المحدد إلا إذا كان هذا اليوم يصادف يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فيتم تأجيل صرف الراتب إلى موعد آخر تحددها على مواقعها الرسمية الإلكترونية.

موعد صرف راتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية :

حددت المملكة العربية السعودية بعض الشروط لمستحقين الرواتب التقاعدية الدورية وهذه الشروط تشمل المتقاعد المدني والعسكري في آنٍ واحد ومن أهم هذه الشروط :

أن يكون المتقاعد قد قضى الفترة اللازمة على رأس عملها ماعدا الإجازات وهي مدة ١٢٠ شهر.

أن يبلغ مستحق المعاش التقاعدي السن القانونية المحددة في القوانين والأنظمة أن يكون أحيل للتقاعد بشكل رسمي.

هذا كان أهم مارود في صرف رواتب الموظفين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.