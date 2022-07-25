عاجل.. ارتفاع خام برنت إلى 105.26 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت أكثر من دولارين إلى 105.26 دولارات للبرميل. وانخفض مخزون الخام فى الاحتياطى البترولى الأمريكى لأدنى مستوى منذ يونيو 1985، حسبما أفادت قناة "العربية". وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للولايات المتحدة هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهى فى 22 يوليو. وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985.

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