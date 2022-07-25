نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر موافقه للسماح بجلب الدواء من خارج الاردن ... واغلاق مواقع الكترونية لاستيراده على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 25 يوليو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر مطلع ان مؤسسة الغذاء والدواء منعت دخول الادوية الى الاردن عن طريق المسافرين الا بموافقة الجهات المختصة .

واشار : الى انه يوجد موظف من مؤسسة الغذاء والدواء يقوم باخذ الوصفة الطبية ورقيا او عبر الهاتف من اي مسافر يقوم بجلب الدواء من الخارج .

وبين المصدر في تصريحات صحفية : ان هناك طرق خاطئة يتم بها جلب الادوية من خارج الاردن ، وتم اغلاق مواقع الكترونية تعمل على استيراد الدواء من مصر وتركيا .

واضاف : ان الادوية متوفرة وبشكل كبير في الاردن ويسد حاجته ويوجد فيها اكثر من 3 الاف نوع سعره اقل من 5 دنانير بالاضافة الى اكثر من 5 الاف نوع آخر سعره اقل من 10 دنانير .

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات اوضح الاحد أنه يسمح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية في حال توفر وصفة طبية وتقرير؛ استنادا لتعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم والصادرة بالجريدة الرسمية في وقت سابق.