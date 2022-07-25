بعد الاتفاق مع روسيا.. أوكرانيا تعلن موعد انطلاق أول شحنة حبوب

جدة - نرمين السيد - ووقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة اتفاقا، يهدف إلى السماح بالمرور الآمن للسفن التى تدخل وتخرج من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود، أغلقتها روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.
وأوكرانيا وروسيا مصدرتان رئيسيتان للحبوب، وأدى الحصارالمفروض على الموانئ إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب فى البلاد.
وتسبب ذلك، إلى جانب العقوبات الغربية على روسيا، فى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثار احتجاجات فى بلدان نامية تعتمد على حبوب البحر الأسود.
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