الجزائر: 3 اكتشافات جديدة فى مجال الغاز والنفط جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للحكومة - فى بيان - أن الاكتشافات الثلاث؛ من بينها اكتشافان للغاز اعتمادًا على الخبرات الجزائرية، والآخر اكتشاف للنفط بالشراكة مع شركة "إينى" الإيطالية.
وبحسب البيان، يتمثل الاكتشاف الأول فى بئر بمنطقة "عين إكر" جنوب غربى الجزائر، حيث بلغت معدلات الغاز المسجلة خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب.
أما الاكتشاف الثانى، فيخص بئرا للنفط؛ تم اكتشافه من قبل "سوناطراك" و"إينى" فى الصحراء الجزائرية جنوبى البلاد، حيث تم إنتاج 1300 برميل من النفط خلال اختبار الإنتاج، و51 ألف متر مكعب من الغاز المصاحب.
كما سجلت "سوناطراك" الجزائرية اكتشافا آخر أثناء حفر بئر بمنطق ولاية بشار جنوب غربى الجزائر، حيث تم الحصول على إنتاج هام من الغاز أثناء اختبارات الإنتاج.
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