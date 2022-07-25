المكسيك: مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بمركز إعادة تأهيل غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الإدعاء العام بولاية "خاليسكو" الواقعة فى غرب البلاد - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - إن الهجوم وقع فى حوالى منتصف الليل فى ضاحية "تلاكيباكى" قرب عاصمة الولاية "جوادالاخارا"، مشيرًا إلى تورط عدة أشخاص فى الهجوم. فيما لم يوضح المكتب أى معلومات بشأن الدافع وراء وقوع الهجوم.
وأوضحت الشبكة أن "خاليسكو" تعد مأوى لعصابة مخدرات تحمل نفس الأسم، وقد عانت لأعوام من أعمال عنف تندلع بين الفصائل المتناحرة للعصابة فى جوادالاخارا.
جدير بالذكر أن عصابات المخدرات فى المكسيك هاجمت مراكز إعادة تأهيل فى السابق، بغرض قتل مدمنى المخدرات أو تجار المخدرات المتحالفين مع عصابات منافسة فى الأغلب. ففى عام 2020، قتل مسلحون 27 شخصًا فى مركز إعادة تأهيل بولاية "جواناخواتو" بغرب البلاد.
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