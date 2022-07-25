عاجل.. الرئيس الأوكرانى يعفى قائد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة من مهامه

جدة - نرمين السيد - وأعفى الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، الأحد الماضى، مدير الأمن الوطنى والمدعى العام، من مهامهما.
وقال زيلينسكى إن "روسيا بدأت حربا لا تريد إنهاءها وأوكرانيا تدافع عن أرضها".
وكتب زيلينسكى- فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- إن كييف تدافع عن سيادتها وأراضيها، أوكرانيا تقاتل من أجل السلام، وروسيا لا تريد أن تنهى الحرب الذى بدأتها..أن هذه مفارقة قاسية للقرن الحادى والعشرين، وهى حقيقة واقعة بالنسبة للأوكرانيين.
وكشف زيلينسكى عن أن الولايات المتحدة خصصت المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا فى ميزانيتها الدفاعية للعام المالى الجديد.
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