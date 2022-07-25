الخارجية الفلسطينية: الانتهاكات الإسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام

وحملت الوزارة - - فى بيان اليوم الاثنين- الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، والمسؤولية عن تداعيات هذه الجرائم على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين فى تحد سافر وعنجهى لقرارات الشرعية الدولية، وفى انقلاب متواصل على الاتفاقيات الموقعة، وفى انتهاك صارخ للقانون الدولى.
وأكدت الوزارة أنها تدين المشهد الاستعمارى التوسعى الذى يستهدف الريف الغربى لمحافظة بيت لحم بشكل أساسى، من حيث الأعداد الكبيرة للمشاريع الاستيطانية التى يتم تنفيذها بالمنطقة بما فى ذلك شق المزيد من الطرق والشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بعضها ببعض ومن ثم ربطها بالعمق الإسرائيلى كأحزمة استيطانية متواصلة جغرافيا ترتبط بالمستوطنات الجاثمة بمحيط القدس وصولا لمناطق شمال الخليل وجنوبها، وتكثيف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية فيها وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم أيضا، كما حدث اليوم بهدم منزل وتدمير مزروعات لأسرة فلسطينية فى قرية بيرين جنوب الخليل، وهدم منزل وخيمة سكنية فى بادية يطا.
وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطينى ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطينى فى أرض الوطن تطال جميع مناحى ومستويات حياة الفلسطينى، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التى تدفع المواطن وتجبره على ترك وطنه بحثا عن حياة كريمة وآمنة.
وطالبت الوزارة الدول التى تدعى حرصها على حل الدولتين الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والمجتمع الدولى الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل العضوية فى الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى المنطقة.
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