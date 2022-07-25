رئيس الوزراء البريطانى يلقى خطاب الوداع أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 10 آلاف عضو بالحزب قد وقعوا على عريضة تطالب بإضافة اسم جونسون إلى بطاقة الاقتراع المتعلقة باختيار من سيتولى القيادة.

كما أوضح متحدث رسمى باسم رئيس الوزراء بأنه من غير المعروف ما قد يختاره جونسون ليفعله بمجرد توقفه عن تولى منصب رئيس الوزراء.