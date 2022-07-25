روسيا تخفض إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1.. وألمانيا تؤكد: لا يوجد سبب فنى

جدة - نرمين السيد - ولفتت الشركة، بحسب قناة "العربية"، أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا. فيما أكدت ألمانيا، أنه لا سبب فنيا يستدعى خفض إمدادات الغاز في نورد ستريم 1.

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