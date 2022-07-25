العاهل الأردنى يؤكد اعتزازه بالإنجازات التى يحققها سلاح الجو الأردنى

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه بالإنجازات التى يحققها سلاح الجو الأردنى على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا فى مجال الطيران العسكرى، من خلال تبادل الخبرات العالمية.





جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردنى اليوم الاثنين إلى قاعدة الملك عبدالله الثانى الجوية، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثانى، حيث كان فى استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، وقائد سلاح الجو الملكى العميد الركن الطيار محمد حياصات.

وأشاد الملك عبد الله، خلال لقائه ضباطا وضباط صف، بصقورسلاح الجو الملكى، معبراً عن ثقته باحترافيتهم فى أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم فى الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.

واستمع العاهل الأردنى، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه قائد القاعدة أكد خلاله جاهزية القاعدة القتالية ومعنويات عناصرها العالية، مبيناً المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث فى مختلف المجالات.

كما اطلع العاهل الأردنى القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جولة فى جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثانى للاستطلاع الجوى، على عدد من الطائرات التى دخلت منظومة الجناح حديثا، والتى تعد من أحدث طائرات الاستطلاع الجوى المستخدمة حاليا فى العالم.

وقدم قائد الجناح شرحاً أمام الملك عبد الله حول أبرز المهام التى يقوم بها الجناح، ومختلف واجباته.