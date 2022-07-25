اليابان تفرض حظرا على واردات الذهب الروسى اعتبارا من أول أغسطس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الإثنين، أن الحظر المفروض على واردات الذهب من روسيا إلى اليابان، والذى أقرته الحكومة اليابانية فى وقت سابق، سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.





وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليابانية، أوردته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، يستند الحظر على واردات الذهب إلى قرار صدر فى 5 يوليو الجارى من قبل مجلس الوزراء اليابانى كجزء من إجراءات رامية لتجميد أصول عدد من الأفراد التابعين لروسيا. وكانت اليابان من أولى البلدان التى فرضت عقوبات على روسيا جراء العملية فى أوكرانيا، بعد فرضها عقوبات على البنك المركزى الروسى فى 28 فبراير الماضى. وفى 25 مارس، فرضت طوكيو حزمة جديدة من العقوبات ضدّ 25 مواطنًا و81 مؤسسة فى روسيا، بينهم شخصيات حكومية ورجال أعمال، إضافة إلى شركات صناعية عسكرية وشركات تصنيع سفن.

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