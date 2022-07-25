العالم اليوم - بعد الاتفاق.. أوكرانيا تعلن موعد انطلاق أول شحنة حبوب

انتم الان تتابعون خبر بعد الاتفاق.. أوكرانيا تعلن موعد انطلاق أول شحنة حبوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 06:21 مساءً - أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أن أول شحنة حبوب ستنطلق من ميناء شورنومورسك، الأربعاء، بعد إبرام اتفاق مع روسيا بهذا الخصوص.

والجمعة وقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقا، يهدف إلى السماح بالمرور الآمن للسفن التي تدخل وتخرج من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود، أغلقتها روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأوكرانيا وروسيا مصدرتان رئيسيتان للحبوب، وأدى الحصارالمفروض على الموانئ إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب في البلاد.

وتسبب ذلك، إلى جانب العقوبات الغربية على روسيا، في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثار احتجاجات في بلدان نامية تعتمد على حبوب البحر الأسود.