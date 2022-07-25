العالم اليوم - روسيا تخفض تدفق الغاز في "نورد ستريم 1" بشدة.. وألمانيا ترد

انتم الان تتابعون خبر روسيا تخفض تدفق الغاز في "نورد ستريم 1" بشدة.. وألمانيا ترد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 06:21 مساءً - أعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، اليوم الإثنين، أنه سيخفض شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20 في المئة فقط من طاقته.

وكشف "غازبروم" أنه سيوقف توربينا آخرا في خط أنابيب "نوردستريم 1"، الذي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي، للصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض تدفقات الغاز إلى 20 في المئة.

وقالت الشركة إنه "بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا، بدءا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 27 يوليو، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا".

وأثار القرار الروسي حفيظة ألمانيا، التي قالت إنه "غير مبرر".

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية بعد الإعلان عن خفض تدفق الغاز، أنه "لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب".

وقال متحدث باسم الوزارة: "أخذنا علما بهذا الإعلان. بحسب معلوماتنا فإنه لا يوجد سبب تقني يؤدي إلى انخفاض في التسليمات".

وكان خط أنابيب "نورد ستريم 1" موردا موثوقا للغاز من روسيا إلى أوروبا على مدى أكثر من عقد من الزمن، لكن الأمور تغيرت بعدما بدأت الحرب في أوكرانيا.

و"نورد ستريم 1" خطا أنابيب متوازيان يمتدان لمسافة 1224 كيلومترا تحت بحر البلطيق، من فيبورغ في روسيا إلى لوبمين في شمال شرق ألمانيا، ومن هناك، تتولى شبكات أنابيب أخرى نقل الغاز الطبيعي إلى مختلف أنحاء القارة الأوروبية.