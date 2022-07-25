الأحوال المدنية تعلن عن مزايا خدمة التعريف الالكتروني وكيفية الاستفادة من الخدمة في السعودية

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الأحوال المدنية تعلن عن مزايا خدمة التعريف الالكتروني وكيفية الاستفادة من الخدمة مؤكدة أن الخدمة الإلكترونية تتم عبر ابشر تعد من الخدمات المميزة التي تقدمها الأحوال المدنية في السعودية عبر منصة ابشر حتى يتمكن كل من الأب والأم من التعرف على أبنائهم عبر منصة ابشر عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون اصطحاب بهم لزيارة مكتب الأحوال المدنية فكشفت الأحوال المدنية على حسابها “تويتر” العديد من المزايا لهذه الخدمة الجديدة و التي سوف نقوم بشرح كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.
خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب #الأحوال_المدنية pic.twitter.com/Ndl1gdfJPW
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA)
خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب #الأحوال_المدنية pic.twitter.com/Ndl1gdfJPW— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) August 17, 2020
مزايا خدمة التعريف الالكتروني في السعودية
- والجدير بالذكر حدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”عن مزايا خدمة التعريف الالكتروني هي خدمة إلكترونية عبر منصة ابشر بهدف سرعة أنجاز معاملات المواطنين وتسجيل اجراءات حضورهم لمكاتبها في مختلف مناطق المملكة.
- أولي المزايا توفير الوقت والجهد على الوالدين الغير قادرين بشكل شخصي على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتب الوزارة في المواعيد المحددة.
- تساعد خدمة التعريف الالكتروني في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية بسبب عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب اخرى مثل انشغال ولى الأمر في أعمال اخرى تحتمم عدم حضورة الشخصي.
- كما أن تلك الخدمة تغني عن استخدام الأوراق.
كيفية الاستفادة من خدمة التعريف الالكتروني
من خلال ما أوضحته الأحوال المدنية في وقت سابق لها عن طريق الاستفادة من خدمة التعريف الالكتروني وتتم الاستفادة من خلال الخطوات الأساسية التالية:
- يجب دخول ولي الأمر لحساب ابشر إلكتروني.
- ثم الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية (الأحوال المدنية- تعريف تابع).
- يقوم ولي الأمر باختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين.
- يجب أرفاق صورة المستفيد ثم الضغط على زر إرسال.
- رمز التأكيد المؤقت لكي يتم التعرف التعريف للأحوال المدنية.
- وبعد يتم حجز موعد إلكتروني لمراجعة المستفيد لأقرب مكتب للأحوال.
كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر ابشر
في حالة فقدان احد الوثائق يتوجب على المواطن الذهاب إلى منصة ابشر الإلكترونية للإبلاغ عن هذه الوثائق من خلال الخطوات التالية:
- البدء في الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.
- ثم الضغط على أيقونة خدماتي.
- وبعد اختر أيقونة الأحوال المدنية.
- قم باختيار الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هنا يتطلب منك الموقع اختيار نوع الوثيقة التي فقدت من ضمن العديد من الاختيارات.
- قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وواضح في الحقول المخصصة لها.
- التالي قم بحجز موعد إلكتروني عبر منصة ابشر للحصول على بدل فاقد للوثيقة الخاصة بك.
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