نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ويرغب الكثير من المواطنين السعوديين إلى معرفة الطرق التي تمكنهم من خلالها بطريقة الاستعلام عن الضمان لمعرفة مصير وحالة الطلب المقدم في حالة القبول أو الرفض وبكل ما تم الموافقة عليه وموعد صرف المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي وكذلك البرنامج بالكامل الذي يهدف إلى دعم المستحقين من المواطنين السعوديين الذين يحصلون على دخل شهري أقل من الحد الأدنى الذي حدده برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم من هذا البرنامج. كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الضمان بالسجل المدني ويمكن للفرد أن يستعمل عن حالة الطلب المقدم منه من أجل الحصول على الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي.

وذلك عن طريق السجل المدني بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية .

وبعدها اتباع الخطوات السابقة مع إدخال رقم السجل المدني للمستفيد وبعدها يملى كافة البيانات.

ويمكن الاتصال بالرقم الموحد الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي عند الرغبة في الاستعلام شخصيًا عن مبلغ الضمان.

وبعدها يتم الرد على الشخص بملئ كافة البيانات الخاصة والشخصية للحساب لتحديد قيمة الدعم. الاستعلام عن الضمان برقم الهوية كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية من أجل معرفة مصير طلب الضمان الخاص بك الخطوة الأولى .

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعد أن تقوم بفتحه تقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم .

وكذلك كلمة المرور وبعدها رمز التحقق المرئي أو الكود.

ثم قم بالضغط على الضمان الاجتماعي المطوربعد ذلك سوف تظهر لك مجموعة من الخيارات .

وما عليك سوى الضغط على خيار استعلام عن الضمان الاجتماعي ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة أمامك.

وهي رقم الهوية وكلمة المرور وتأكد من ملئ جميع الخانات ببياناتك بشكل صحيح .

وكل ما عليك بعدها هو النقر على الخانة المخصص بكلمة استعلام وستظهر لك أي تفاصيل خاصة بالطلب الذي قدمته سواء قبول أو رفض. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب كذلك أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ميزة الاستفسار عن الطلب. وذلك عن طريق الرقم الذي يظهر بعد تقديم الطلب وذلك بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية. واختيار خانة الاستعلام عن طلب وبعدها تقوم بإدخال رقم السجل المدني. وكذلك رقم الطلب ستظهر لك صورة بها رمز كودي او رمز تحقيق مرئي قم بإدخاله في المكان المخصص. لذلك واضغط على خانة عرض ستظهر لك حالة الطلب الخاص بك في البرنامج. عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي موقع وزارة الموارد البشرية - ثقفني

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