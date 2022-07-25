بدون فوائد قرض مدعوم للنساء 0% رسوم ميسر جدا بقسط بسيط حتى 60 شهر

قرض شخصي للنساء بدون فوائد ولا رسوم إدارية مخصص للواتي في احتياج إلى المال من الفئات المستهدفة (محدود الدخل) بما فيهم ربة المنزل والأرملة والمطلقة التي تعول أطفالاً، قيمة التمويل 100 ألف ريال سعودي مدعومة من بنك التنمية ضمن التمويلات الاجتماعية التي ترعى فئات معينة من أجل تحسين الحالة المعيشية لهم وفق السير على نهج التطورات حسب رؤية المملكة 2030م، وتشمل تلك التطورات رفع الاقتصاد في السعودية من خلال تقديم تمويل العمل الحر الذي يساعد على التشجيع على العمل بالإضافة إلى تمويل الأسر المنتجة بدون فوائد ورسوم رمزية لمنتجات الأعمال، فيما يوفر بنك التسليف قروض اجتماعية بلا رسوم ولا هامش ربح بكونه بنك خدمي غير ربحي.

كم يعطي بنك التنمية تمويل النساء؟

يوفر بنك التسليف تمويل شخصي بدون فوائد ولا رسوم بقيمة 100 ألف ريال سعودي متاح للنساء وهو أحد فروع تمويل الأسرة، فيما يقدم قرض بدون كفيل للنساء الموظفات جهة حكومية على أن تقدم الأخريات ضامن للحصول على المال، فترة السداد تكون ميسرة بقسط بسيط للغاية بما أن القرض متاح لربة المنزل أيضاً، على الجانب الآخر يقدم بنك التنمية تمويل مدعوم 30 ألف ريال مخصص للأرامل والمطلقات ممن ليس لديها أبناء ويسمى قرض كنف، فيما يتيح أيضاً منتجات تمويل العمل الحر للعاطلين والعاطلات، هذا بجانب تمويل الأسر المنتجة كما ذكرنا سابقاً.

قروض للنساء بدون كفيل بنك التنمية

خصص البنك القروض الميسرة تشمل النساء بجميع أحوالهن التي لا تعمل والأرملة والمطلقة من خلال منتجات متنوعة تهدف تحسين معيشة الفئات المستهدفة وتلبية احتياجتهن المادية، ووفر قرض للنساء بدون ضامن يشترط أن تكون موظفة جهة أو شركة (حكومية) فقط.

شروط قرض النساء بنك التنمية

لا يزيد عمر المتقدمة عن 70 سنة وقت سداد آخر دفعة في القرض.

ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.

سلامة السجل الائتماني.

هناك شروط لكل فئة على حدى يرجى مراجعة موقع البنك أسفل.

طريقة تقديم طلب قرض شخصي للنساء