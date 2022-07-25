تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار يصل إلى 1،500،000 ريال بدون كفيل

تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار يصل الى1،500،000 دون الحاجة إلى كفيل لكي يتمكن العميل من شراء احتياجاته الحياتية للوصول إلى معيشة أفضل يوجد العديد من الخدمات التمويلية المختلفة لمساعدة المواطنين من البنك السعودي للاستثمار للعملاء مهما كانت فئتهم سواء للمتقاعدين أو شباب وغير ذلك يمكن معنا التعرف على مزايا هذا التمويل الشخصي والأوراق المطلوبة مع توضيح اهم الشروط المطلوبة من قبل البنك السعودي للاستثمار.

مزايا التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

من أهم مزايا تمويل البنك السعودي للاستثمار و التي يهتم بها جميع المواطنين في المملكة انه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية للبنك.

متاح التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار دون الحاجة لوجود كفيل. متاح للعميل إعادة التمويل مرة اخرى في حالة سداد النسبة المطلوبة. يمتاز التمويل الشخصي لمدة سداد طويلة تصل إلى 60 شهرا. التمويل الشخصي من البنك السعودي يمتاز بانه يعفي العميل من المديونية وذلك في حالة لا قدر الله العجز الكلي الدائم أو الوفاة. اجراءات سريعة وميسرة في الحصول على التمويل خلال مدة زمنية 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.

شروط التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون العميل حسابا جاريا في البنك السعودي الاستثمار.

كما يجب تقديم سجل ائتماني سليم.

يستوجب الحصول على التمويل أن يكون عمر العميل سواء كان في الرجال أو نساء 18 عاما ألا يزيد عن 60 عاما عند انتهاء اخر قسط للتمويل.

يحتاج الأمر أن يكون العميل موظف في عمل حكومي أو خاص معتمد من جهة البنك السعودي.

ألا تقل مدة العمل عن ثلاثة شهور في القطاع العام أو الخاص المعتمد.

متطلبات التقديم من الأوراق والمستندات على التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يحتاج التقديم اصل وصورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل وتكون سارية المفعول عند التقديم.

يقوم العميل بكتابة النموذج المطلوب من البنك السعودي الاستثمار.

أحضار خطاب ورقي تعريفي من جهة العمل تحتوي على الراتب الأساسي وموضح فيه تاريخ الالتحاق بالعمل.

يقدم العميل خطاب تحويل الراتب الشهري إلى البنك السعودي للاستثمار.

ما هي خطوات فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

يتطلب الأمر من اجل الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار فتح حساب لدى البنك من خلال الخطوات الأتية البسيطة.