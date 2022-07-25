بوابة الأزهر .. معرفة نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الازهرية ينتظر العديد من الطلبة وأولياء الأمور نتيجة الثانوية الأزهرية بعدما قام وكيل الأزهر بالتصريح عبر الصحافة عن الميعاد المنتظر ظهور النتيجة فيه ومن المنتظر أن يقوم إمام الأزهر الأكبر باعتماد النتيجة فور ظهورها وسيصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال بعض الخطوات البسيطة لنتعرف عليها فضلا عن موعد الإعلان عن النتيجة، ونتابع التفاصيل.

نتيجة الثانوية الازهرية بوابة الازهر

صرح وكيل الأزهر محمد الضويني من خلال بعض التصريحات الصحفية أن نتيجة الأزهر سوف تعلن من خلال الموقع الخاص بظهور النتائج وأعلن أن الإمام الأكبر للازهر الشريف سيقوم باعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية في اليوم التاسع والعشرين والثلاثين أو يوم الواحد والثلاثون من شهر يوليو الجاري وأعلن أيضا أن شيخ الأزهر سيعمل مثل كل عام وسيتصل أوائل الأزهر الشريف ويهنئهم بنجاحهم وتمنى لهم دوام التفوق إلى جانب بعض الجوائز القيمة.

تمكن جميع طلاب الثانوي الأزهري بأداء كافة الإمتحانات بداية من يوم 5 من شهر يونيو وحتى يوم 7 يوليو، وأن كافة اللجان التزمت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلبة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وبلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في الامتحانات حوالي 139 الف طالب وطالبه في كافة الاقسام وكان من بينهم 919 ألف طالب في الشعبة الأدبي، وحوالي 46 ألف طالب وطالبة في الشعبة العلمية، و143 طالب في العلوم الاسلامية.

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية

لكي يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته لابد أن يتوجه إلى بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج والتي يمكن للطلاب الوصول إليها عبر النقر على الرابط التالي بوابة الازهر، أنقر على تبويب الاستعلام عن نتائج الطلاب، يجب أن يتم كتابة كافة بيانات الطلاب بطريقة صحيحة حتى تتمكن من استخراج النتيجة بنجاح، اضافة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له، انقر على زر استعلام.

تم انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات وتم وضع درجات الطلبة والطالبات وفي انتظار اعتماد النتيجة الذي سيتم خلال آخر ثلاثة أيام من الشهر الجاري وسيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج الأزهر فور اعتمادها.