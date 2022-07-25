نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الدفاع” موعد التقديم للكلية الحربية 2022 (ثانوية – ضباط متخصصين) tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تفاصيل موعد التقديم للكلية الحربية 2022، حيث زاد البحث وخاصة مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2022 عن مواعيد التقديم بخصوص الكليات العسكرية وخاصة الكلية الحربية وكلية الشرطة، وسنتعرف معكم في هذا المقال تنسيق القبول في الكلية الحربية المصرية التابعة لوزارة الدفاع، ورابط تقديم الراغبين الإلكتروني عبر موقع مكتب تنسيق وزارة الدفاع وهذا سواء للطلاب أو المقدمين على الضباط المتخصصين بالكلية الحربية، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني الإلكتروني.

اعلان الكلية الحربية

وقد قام السيد الفريق الاول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري عن قبول دفعة جديدة بكافة الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 صباح اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، وفي في الكليات التالية بالقوات المسلحة:

الكلية الحربية.

البحرية.

الكلية الجوية.

الدفاع الجوي.

الكلية الفنية العسكرية.

الطب بالقوات المسلحة.

الكلية العسكرية التكنولوجية.

وقد أعلن سيادته عن أن القبول في هذه الكليات سيكون لحملة شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها من الشهادات، وللضباط المتخصصين من خريجي الجامعات من الكليات المختلفة الحكومية والخاصة، وهذا لدفعة أكتوبر 2022، وتابعنا معكم موقع الكلية الحربية 2022.

شروط الكلية الحربية 2022

ونتعرف معكم على أهم الشروط المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية المصرية، وهذه الشروط العامة يجب ألا يتم الإخلال بأي شرط منها حتى لا يتم استبعادك في عملية التقديم المبدئي، وهي كالآتي:

يجب على الطالب أن يكون مصري الجنسية، من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أحدا منهما مقدما على جنسية أخرى، أو حاصل على الجنسية المصرية وهو من أصل غير مصري.

يجب الا يقل طول المتقدم عن 170 سم ، وللمتقدمين على الدفاع الجوي فيجب ألا يقل عن 168 سم.

حسن السير والسلوك، وألا يكون صادر بحق المتقدم حكم يمس الشرف أو الأمانة وليس عليه أي سوابق.

الانضباط، وألا يكون سبق فصله من أحد الكليات العسكرية أو المعاهد لسبب تأديبي.

اللياقة الطبية، وهذا ما تحدده لجنة الكشف الطبي، حيث بها تفاصيل عديدة.

اجتياز اختبار قفزة الثقة من على ارتفاع 7.5 متر من حمام السباحة، من أول مرة وبدون تردد.

النجاح في اختبار السمات والنفسي وكشف الهيئة.

موعد التقديم للكلية الحربية 2022

ولم يتم الإعلان في المؤتمر من قبل السيد وزير الدفاع أو مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر عن موعد التقديم، ونتوقع أن يتم الإعلان عنه في القريب العاجل، ولكن حسب خبرتنا بخصوص التقديم في الكليات العسكرية في مصر، فإن التقديم سيفتح بكل تأكيد في بدايات شهر أغسطس المقبل، ويستمر التقديم حتى نهاية شهر 9 وهذا كما حدث في السنوات الماضية.

وقد قامت الوزارة بتفعيل موقع التنسيق الخاص بها، وستفتح التسجيل الإلكتروني في خلال أيام مقبلة، وعندما يتم فتحه، يقوم الطالب بتعبئة استمارة البيانات الأولية، والتي سيأخذها معه عند سحب ملفات التقديم بالكليات العسكرية من مقر مكتب تنسيق الكلية الحربية والمعاهد العسكرية في القاهرة، فتابعوا معنا.

موقع تقديم الكلية الحربية 2022

وكما ذكرنا سالفا، يقوم الطالب بالتوجه إلى موقع تقديم الكلية الحربية “موقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية بوزارة الدفاع”، ويعبئ استمارة التقديم الخاصة به، وهذا عبر اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية عبر اللينك tansiq.mod.gov.eg .

. اذا فتح باب التسجيل اختر التسجيل كطالب ثانوي أو خريج جامعة (للضباط المتخصصين).

بعدها قم بتعبئة الاستمارة أمامك (الاسم، الرقم القومي، بيانات الشهادة، النسبة أو التقدير الكلي).

اختر الكلية التي تتقدم عليها (كلية حربية).

ثم بعد الانتهاء من ملئ البيانات تقوم بالحفظ، واطبع الاستمارة واحتفظ بها لوقت التقديم بالكلية.

واحرص في وقت سحب الملفات التحرك مبكرا والتواجد مبكرا، وهذا بسبب الزحام، والتزم بقص الشعر والأشياء الأخرى المطلوبة.

وتقوم بسحب ملف التقديم في الكليه، وذلك في الموعد، وسيتم بعدها تحديد موعد لك تقوم في بعمل اختبارات الالتحاق في الكلية الحربية، وذلك بعد أيام من التقديم.

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