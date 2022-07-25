نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.azhar.eg رابط نتيجة الثانويه الازهريه بوابه الازهر 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مشيخة الازهر الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الامتحانات علي مستوي محافظات الجمهورية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي، وذلك بعد ان يقوم شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب الإعلان عن العشر الأوائل والاتصال بهم علي الهواء لتهنيئه الطلاب علي ما حققوه وحصولهم علي الدرجات النهائية، وبعدها بساعات قليلة سوف يتم اعلان النتيجة لكافة الطلاب علي مستوي الجمهورية.

نتيجة الثانويه الازهريه بوابه الازهر 2022

يرصد لكم موقع ثقفني كافة الأخبار الجديد المتعلقة بـ نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ونوفر لكم بشكل مستمر جديد الاخبار المتعلقة بالنتيجة وصرح وكيل الأزهر محمد الضويني بانه تم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الشهادتين الإعدادية والثانوية وانه من المقرر الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية يوم الخميس المقبل، وسوف يتم اعلان النتيجة لجميع الطلاب الكترونيا يوم السبت القادم وأضاف في حديثة قائلا بان نتائج الثانوية الازهرية 2022 مبشرة هذا العام لذلك علي الطلاب الاطمئنان ومتابعة كافة الاخبار الجديدة المتعلقة بالنتيجة للحصول عليها فور نشرها.

بمجرد الإعلان عن النتيجة يمكنك بسهولة الحصول عليها مباشرة من خلال بوابة الأزهر الشريف ويمكنك الاستعلام عنها بشكل صحيح من خلال أتباع الخطوات التالية:

في البداية توجه الي بوابة الأزهر الشريف الالكترونية عبر متصفح الويب.

بعد ذلك قم بالذهاب الي خانة نتائج الطلاب.

ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

قم بالنقر علي خيار الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة بالتفصيل ودرجاتك في جميع المواد.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

هناك ما يزيد عن 139000 طالب وطالبة علي مستوي كافة محافظات الجمهورية ينتظرون النتيجة الخاصة بهم للاطمئنان علي مستقبلهم الدراسي ومعرفة المرحلة المقبلة في حياتهم الدراسية، وعلي أولياء الأمور والطلاب عدم القلق والتوتر وانتظار النتيجة فلم يتبقى سوي القليل للإعلان عن النتيجة وسوف يحصل جميع الطلاب علي النتائج الخاصة بهم بشكل الكتروني من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، ويذكر ان طلاب الثانوية الأزهرية قد بدأوا فترة الامتحانات بداية من يوم 5 يونيو واستمرت لمدة شهر كامل لتنتهي في يوم 5 يوليو من الشهر الجاري.

الي هنا نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم بشكل تفصيلي موعد نتيجة الثانويه الازهريه بوابه الازهر 2022 وطريقة الاستعلام والحصول علي النتيجة فور اعتمادها من جانب مشيخة الأزهر.