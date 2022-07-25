رئيسة وزراء مولدوفا: قلقون من وصول الغزو الروسي إلينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 05:26 مساءً - تحدثت ناتاليا جافريليتا ، رئيسة وزراء مولدوفا لشبكة سي إن إن، قائلة: ”لا أحد بأمان” مع احتدام الصراع في أوروبا الشرقية.

وقالت جافريليتا: ”إنه سيناريو افتراضي في الوقت الحالي ، ولكن إذا تحركت العمليات العسكرية إلى الجزء الجنوبي الغربي من أوكرانيا ونحو أوديسا ، فإننا بالطبع قلقون للغاية”.

وذكرت: ”نحن قلقون للغاية ، لا سيما بالنظر إلى أن القوات موجودة على أراضي منطقة ترانسنيستريا الانفصالية”.

وأضافت: ″نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلام والاستقرار ولضمان عدم تصعيد القتال”.

وتعد مولدوفا موطن لعدد كبير من السكان الانفصاليين الموالين لروسيا المتمركزين في ولاية ترانسنيستريا الانفصالية.

وتخشى دول أوروبا بشكل عام من توسع الحرب معتبرين أن استمرارها أمر غير جيد على الإطلاق فمع كل يوم من القتال يخشى من تطور الأمور خاصة في دول أوروبا الشرقية التي كانت دول سابقة في الاتحاد السوفيتي المنحل قبل ٣٠ سنة وأكثر .

وتقول روسيا ، أن ذلك غير صحيح فلا صحة لتمديد توسعها إلا في أوكرانيا، وذلك لأنها هددت أمنها القومي.