سول تحذر من زيادة مخزون كوريا الشمالية من المواد الانشطارية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى لى جونج-سوب، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية زادت مخزونها من البلوتونيوم واليورانيوم والمواد المستخدمة فى صنع الأسلحة النووية بنحو 10% منذ قمة 2018 بين الكوريتين، حيث أعلنت آنذاك التزامها بالتخلى عن الأسلحة النووية.





وأضاف "لى" - خلال جلسة استجواب برلمانية ردًا على سؤال حول عدد الأسلحة النووية التى أنتجتها كوريا الشمالية منذ قمة 2018، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب- أن كوريا الشمالية تمتلك كمية كبيرة من المواد الانشطارية، ويُعتقد أنها ظلت تنتج هذه المواد باطراد على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى أن بلاده تعتقد أن كوريا الشمالية أكملت معظم الاستعدادات اللازمة للتجربة النووية السابعة، ويتوقف توقيت التجربة على قرار الرئيس الكورى الشمالى كيم جونغ-أون. ووصف "لى"، البرنامج النووى لكوريا الشمالية بأنه "تهديد خطير لكوريا الجنوبية والمجتمع الدولى"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تجرى كوريا الشمالية التجربة النووية السابقة من النفق الثالث فى موقع "بونغكيه-رى" للتجارب النووية، بهدف تطوير قدراتها على تصنيع أسلحة نووية أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

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