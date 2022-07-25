جولة إفريقية للرئيس الفرنسى تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو

جدة - نرمين السيد - وقال مسئول من الرئاسة الفرنسية - طلب عدم الكشف عن هويته حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين- إن الجولة "ستظهر التزام الرئيس فى عملية تجديد العلاقات مع القارة الأفريقية مجددًا"، مضيفًا أنها ستكون إشارة على أن القارة الأفريقية لها "أولوية سياسية" لرئاسته.

ويبدأ ماكرون جولته خلال الفترة بين 25 و28 الشهر الجارى لتبدأ بالكاميرون قبل التحرك إلى بنين وبعد ذلك فى النهاية إلى غينيا بيساو، وسيتصدر جدول أعماله خلال المحادثات قضايا إمداد الغذاء، كما أن موضوع الأمن سيلوح فى الأفق أيضًا حيث تستعد فرنسا لإكمال انسحابها من مالى خلال العام الجارى.