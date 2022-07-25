أمريكا تعلن حالتى وفاة بسبب الحر.. وتحذر 90 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - أعلن المسؤولون فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل حالتى وفاة على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الشمال الشرقى للبلاد، يوم الأحد، محذرين من احتمال تسجيل المزيد من حالات الوفاة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".





تحذير90 مليون أمريكى

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد تلقى 90 مليون أمريكى تحذيرات وإرشادات بشأن الحرارة أمس، حيث أشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى أنه تم تسجيل أرقام قياسية جديدة فى العديد من المدن، بما فى ذلك بوسطن بولاية ماساتشوستس، التى بلغت فيها الحرارة 37.7، وبروفيدنس بولاية رود آيلاند، حيث بلغت فيها الحرارة 35.5 درجة. ووصلت حرارة نيوجرسى إلى 37.7 بعد ظهر أمس الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية فى الولايات المتحدة: "ليس فقط رقمًا قياسيًا جديدًا يوميًا، ولكننا نسجل اليوم الخامس على التوالى من درجات الحرارة هذه" فى ولاية نيو جيرسى، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل مطرد خلال الأيام القليلة المقبلة، مما قد يؤدى إلى احتمال تحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

وأضافت الهيئة الأمريكية: "ستستمر الحرارة الشديدة فى شمال شرق ووسط المحيط الأطلسى ليوم آخر، وستستمر الحرارة فى جنوب الولايات المتحدة لبضعة أيام أخرى، وستتطور موجة حر خطيرة فى شمال غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع".