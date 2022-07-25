عاجل.. انخفاض مخزون الاحتياطى البترولى الأمريكى لأدنى مستوى منذ 1985

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للولايات المتحدة هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهى فى 22 يوليو.

وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فى 12 يوليو الجارى، أن 14 شركة حصلت على عقود بيع للنفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى.

وتأتى أحدث عملية بيع لعقود النفط الأمريكى فى إطار مساعى إدارة الرئيس الديمقراطى جو بايدن، لتهدئة أسعار الخام، بعدما شهدت ارتفاعًا غير مسبوق مدفوعة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت إدارة بايدن أعلنت فى أواخر مارس الماضى، أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى.

وفى بيانها، أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التى ستتسلم النفط فى الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر، وفى أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالى 39 مليون برميل.