here موقع معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول الذي قد لاحظنا مؤخراً البحث قد تزايد بشكل كبير حوله بعدما اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية عن طرح التسجيل على الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط صباح يوم الأحد الماضي بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الدور الاول بالصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول مما ترتب عليه ارتفاع كبير فى البحث من أجل التعرف على طريقة التعرف على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط التي ننقلها ونستعرضها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

افتتحت رسمياً وزارة التربية والتعليم العراقية الفرصة أمام جميع الطلاب والطالبات على التقدم على الاعتراض بشكل رسمي على نتيجة الدور الاول من اختبارات الصف الثالث المتوسط بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة مؤخرة من عمليات اعلان نتائج جميع المحافظات العراقية فى اختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الاول، مما تقدم على غرار هذا الامر عشرات الالاف من الطلاب على طلب اعتراض عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الذي قد بلغت قيمته الى نحو 3000 دينار عراقي على المادة الواحدة، للتأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على استقبال الوزارة كافة طلبات اعتراضات ورصدها من اجل اعلان نتائج تلك الاعتراضات المقرر على ان يتم إعلانها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نستعرض نوافيكم به الان

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

نوافيكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول فور إعلانها الرسمي على الشكل على التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول

البدء على ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ادخل رقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء على ادخال وتحديد المحافظة التابع لها

انقر على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك النتائج معلنة على الفور مع العلم على ان نتائج الاعتراضات تعلن قبل ظهورها داخل المدارس العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية اكدت على ان نتائج الاعتراضات تعلن عبر موقع الوزارة الرسمي قريباً بشكل تدريجي فى كل المحافظات العراقية، على ان يتم حالياً مراجعة طلبات المتقدمين على طلبات الاعتراضات استعداداً حتي يتم الاعلان عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات العراقية اون لاين برقم الامتحاني