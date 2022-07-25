نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.sd رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد وجميع الولايات السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم المقعد نبدأ الآن على متابعة هذا الرابط فى ظل الاستعدادات التي يتم الاعلان عن ترويج على مباشرتها فى كل الولايات السودانية على طرح نتائج شهادة الاساس فى الساعات القليلة المقبلة بعدما اتم الطلاب جميع الاختبارات المقررة عليهم مابين صباح يوم 22 مايو حتى صباح يوم 30 مايو الماضي لذا ومن خلال السطور التالية الان نشرح أمام حضراتكم خطوات استخراج تلك النتائج بابسط الخطوات الممكنة

رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

نتيجة شهادة الاساس واحدة من النتائج المرتقبة في الشارع السوداني كونها واحدة من أهم النتائج التي جاءت على الطلاب التي من خلالها سيتم نقل الطالب الناجح فيها مباشرة الى مرحلة التعليم الثانوي ما قبل الجامعي، على ان يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات كافة الاخبار المتعلقة حول تلك النتائج، حيث قد تم الترويج بشكل مؤخرا على ان عمليات التصحيح والرصد مؤخراً قد انتهت على مستوى عدد كبير من الولايات السودانية على ان من المقرر على ان يتم عقد فى الساعات المقبلة مؤتمراً صحفياً من خلاله سيتم الإعلان عن نتائج شهادة الاساس فى الخرطوم وكل الولايات السودانية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية على شكل ننقله ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز عبر السطور التالية

خطوات الحصول على نتائج شهادة الاساس 2022 جميع الولايات السودانية

الان ننقل أمام حضراتكم كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج شهادة الاساس 2022 في جميع الولايات السودانية على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم السوداني

فى الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى ادخال اسم الطالب الرباعي فى الايقونة المخصصة

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال رقم المقعد فى الأيقونة المخصصة

فى الخطوة الخامسة:- حدد الولاية التابعة لك

فى الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج حتى تكون أمامكم النتائج

هذا وقد تم الترويج على ان نتائج شهادة الاساس تعلن بشكل وبصورة تدريجية فى كل الولايات السودانية قبل ظهورها فى المدارس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج شهادة الاساس السودان وذلك حتي نساعدكم على الفور على الحصول على تلك النتائج، حيث من المنزل بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور التأكيد على اعتمادها الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية فى جميع المحافظات السودانية