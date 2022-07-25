نداء عاجل من روسيا للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - تعليقا على الاتفاق الذى وقعته روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضية برعاية الأمم المتحدة - إن "الجانب الروسى بذل الكثير من الجهود.. ولكن دعونا ننتظر لإعطاء بعض التقييمات لفعالية عمل الآليات التى تم التوصل إليها نتيجة لهذه الاتفاقيات".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وأوكرانيا - فى وقت سابق اليوم - إلى ضرورة الالتزام الكامل باتفاق تصدير الحبوب الموقع بينهما.
وكان جوتيريش قد رحب بالاتفاق الذى وقعته روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضية برعاية الأمم المتحدة، وقال إن "اتفاق الحبوب الروسى الأوكرانى سيفتح طريقًا للصادرات الغذائية التجارية من كييف عبر البحر الأسود".
وأضاف أن "الاتفاق بين البلدين سيساعد على تجنب كارثة نقص الغذاء للملايين فى جميع أنحاء العالم".
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