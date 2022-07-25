مليون ناخب يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور التونسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوعسكر، أن مليون و53 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن، مرجحا إمكانية ارتفاع هذه النسب فى الساعات المقبلة.

يشار إلى أن مراكز الاقتراع، كانت قد فتحت أبوابها فى تونس، صباح اليوم الإثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد.

وتجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد.