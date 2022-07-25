رئيس وزراء الكويت الجديد: سأحافظ على المكاسب الوطنية ودولة المؤسسات

جدة - نرمين السيد - تعهّد رئيس وزراء الكويت الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فى رسالة وجهها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم، "بالحفاظ على الدستور والديمقراطية".





وقال الشيخ أحمد فى رسالته لأمير البلاد: "أتعهد بالحفاظ على الدستور والديمقراطية وبالمحافظة على المكاسب الوطنية ودولة المؤسسات". كما شدد على سعيه لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرا أميريا بتعيين الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد.

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