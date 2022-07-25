السلطات تلجأ لحيلة ذكية وتنجح فى وقف تمدد حرائق الغابات فى اليونان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت تقارير يونانية، أشارت السلطات إلى أن رجال الإطفاء استخدموا جرافات لحفر "فواصل حريق" خارج قرى تم إخلائها فى الجزيرة، حتى يتمكنوا من وقف امتداد النيران التى هددت بالتهام عشرات المنازل.

ويكافح رجال الإطفاء فى اليونان حرائق غابات المشتعلة فى جزيرة ليسبوس، وكذلك الحرائق التى اندلعت مؤخرًا فى بيلوبونيز غربى البلاد، إضافة إلى شمالها، مما أدى إلى إخلاء مناطق سكنية مجاورة مع اجتياح الموجة الحارة للمنطقة.

وبحسب التقارير، فقد نشب حريق فى غابات جبلية على جزيرة ليسبوس فى بحر إيجه منذ يوم السبت الماضى، مما أدى إلى تدمير ممتلكات فى منتجع فاتيرا الساحلى، وإخلاء قريتين أخريين هما فريسا وستافروس.

كما هددت حرائق الغابات الجديدة المنازل فى كريستينا بمنطقة بيلوبونيز غربى البلاد، فى البر الرئيسى لليونان، ما أجبر سكان قرية جريلوس على إخلائها.

وقال أناستاسيوس كارناروس، عضو المجلس البلدى فى كريستينا لقناة تلفزيون محلية: "النيران طوقت كريستينا وهناك تقارير عن تدمير منازل، ونحن بحاجة للمساعدة".

وارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية فى أجزاء من اليونان، أمس الأحد، فى ظل امتداد الموجة الحارة التى ضربت مناطق أخرى من أوروبا شرقًا، ومن المتوقع أن تستمر معظم الأسبوع الجارى، حسبما أعلن خبراء الأرصاد الجوية.