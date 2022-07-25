جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن أوكرانيا، كانت قد أعلنت أول من أمس السبت، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسى على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التى توقفت بسبب الحرب.
وقال ممثل منطقة أوديسا سيرجى براتشوك فى بيان على مواقع التواصل الاجتماعى إن "روسيا هاجمت ميناء أوديسا البحرى بصواريخ كروز من طراز كاليبر".
فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الضربة على ميناء أوديسا، أدت إلى تدمير صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، كما أدت إلى تدمير زورق حربى أوكرانى، وأخرجت عن الخدمة منشأة إصلاح وتحديث للسفن التابعة للقوات الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: هدف روسيا الأسمى فى الحرب الإطاحة بحكومة زيلينسكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.