أبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو هولى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة.





وقال جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، إن اللقاء ركز على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والصعوبات التى تواجه وكالة الأونروا، بخاصة من الناحية من المالية، حيث استمع أبو الغيط إلى عرض مفصل قدمه المسئول الفلسطينى حول الضغوط المالية التى تتعرض لها الوكالة التى يعتمد عليها أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطينى فى معيشتهم.

وأضاف رشدى، أن اللقاء شهد نقاشا حول عدد من التحركات المقترحة لسد الفجوة التمويلية فى موازنة الوكالة، مؤكدا أهمية التنسيق فى المرحلة القادمة من أجل حشد المساهمات من الدول المانحة، وحث المزيد من الدول على المساهمة فى موازنة الوكالة.

وأكد أن الأونروا تمثل ركيزة استقرار فى المنطقة، مشددا على ضرورة التمسك بتفويض الوكالة حسب قرار إنشائها فى عام 1949، وأهمية حشد أكبر قدر من التأييد لتجديد هذا التفويض لمدة ثلاث سنوات فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الجارى.