مقتل 34 شخصا إثر سقوط حافلتهم فى وادى نهر بوسط كينيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن صحيفتى "ديلى نيشن" و"ستاندرد"، فقد وقع الحادث مساء أمس الأحد، فى مقاطعة "ثاراكا نيثى"، عندما انحرفت حافلة تابعة لشركة "مودرن كوست" كانت متجهة من "ميرو" إلى مدينة "مومباسا" الساحلية، قبالة جسر "نيثى"، وسقطت فى واد على عمق 40 مترًا.
وفى تصريحات لتلفزيون "إن.تى.فى كينيا"، قال نوبيرت كومورا، حاكم مقاطعة "ثاراكا نيثى": "حتى الآن، فقدنا 14 امرأة، و18 رجلاً، وفتاتين، وبالتالى بلغ إجمالى الوفيات 34. لقد أنقذنا 11 شخصًا يخضعون للعلاج فى المستشفى".
وبحسب صحيفة "نيشن"، قال كومورا، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللاً فى المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر. فيما أمرت الهيئة الوطنية للنقل والسلامة، المعنية بتنظيم النقل فى كينيا، جميع الحافلات التابعة لشركة "مودرن كوست" بتعليق العمليات فى انتظار التحقيقات فى الحادث.
وتشير بيانات المكتب الوطنى للإحصاء فى كينيا، إلى أن 4579 شخصًا لقوا حتفهم فى حوادث الطرق فى كينيا خلال عام 2021، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.
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