العالم اليوم - تسبب نزيف العينين.. إسبانيا تسجل إصابة بـ"حمى نادرة"

انتم الان تتابعون خبر تسبب نزيف العينين.. إسبانيا تسجل إصابة بـ"حمى نادرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:21 مساءً - نقل رجل إلى أحد المستشفيات في إسبانيا، بعد إصابته بـ"حمى نادرة" تقتل ما يقارب ثلث المصابين بها وتؤدي إلى نزيف العينين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح المصدر أن رجلا في منتصف العمر تعرض للسعة من حشرة قراد مؤخرا، مضيفا أن الفحوصات أثبتت إصابته بحمى القرم والكونغو النزفية (CCHF)، مما استدعى نقله إلى مستشفى في منطقة قشتالة وليون بإسبانيا، قبل أن تتدخل وزارة الدفاع لنقله جوا إلى مستشفى آخر.

وحمى القرم والكونغو النزفية مرض يتوطن بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا، بينما نادرا ما يظهر في شمال أوروبا، ويسببه فيروس تحمله حشرة القراد ينتمي إلى عائلة فيروسات بونيا.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حمى "CCHF" تنتقل بين البشر عن طريق الدم أو سوائل الجسم، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بين المصابين بها يبلغ 30 بالمئة.

ومن بين أعراض هذا الفيروس، الحمى وآلام العضلات والدوخة وآلام الرقبة والظهر والصداع ونزيف العينين والجلد والحساسية للضوء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن "من الأعراض التي قد تظهر في بداية الإصابة بالفيروس الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن في الربع العلوي الأيمن والتهاب الحلق، تليها تقلبات مزاجية حادة، مع حدوث تضخم ملحوظ في الكبد".

واكتشفت إسبانيا أول حالة إصابة بهذا المرض عام 2011، وتوفي رجل هناك في 2016 بعد تشخيص إصابته إثر لدغة قراد.

وفي مارس الماضي، اكتشفت إصابة امرأة بريطانية بالمرض، وهي الحالة الرابعة في المملكة المتحدة منذ عام 2012.

وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا سوزان هوبكنز، إن الفيروس "لا ينتشر بسهولة بين الناس، كما أن المخاطر منخفضة للغاية".