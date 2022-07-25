خطوات الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة 5000 ريال بدون ك تحويل الراتب

تمويل شخصي سريع من سلفة، تعد منصة سلفة من أهم وأكبر المنصات الإلكترونية السعودية التي تقدم الكثير من التسهيلات والخدمات التي تساعد جميع عملائها في الحصول على تمويل شخصي سريع بشكل فوري بدون تحويل الراتب أو كفيل، كما أن أهم ما يميز تمويل سلفة هو أن جميع تعاملاته التمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يقدم بنك سلفة الكثير من التمويلات السريعة التي تبدأ من 5000 ريال سعودي بأطول فترة سداد تبدأ من شهر حتى 6 أشهر، بهامش ربح تنافسي، ومن ضمن التسهيلات الكثيرة التي تقدمها منصة سلفة أصبح بإمكان كافة العملاء التقديم على التمويل وتسديد الأقساط بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر منصة سلفة ويمكنك الحصول على التمويل من أي مكان أو محافظة في المملكة العربية السعودية.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال سعودي

من أسرع التمويلات التي يمكنك الحصول عليها بشكل فوري هو تمويل سلفة للبدء في مشاريع جديدة صغيرة، وسنقدم لكم خطوات التقديم على تمويل شخصي سريع من سلفة وهي:

أولا قم بالدخول إلى موقع منصة سلفة الإلكتروني.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب أعلى يمين الشاشة.

قم بكتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

سيظهر أمامك شروط وأحكام تمويل منصة سلفة، قم بالموافقة على هذه الشروط.

على الفور سيتم إرسال رسالة نصية على جهازك المحمول لاستكمال عملية التقديم على التمويل.

قم بتحديد قيمة التمويل 5000 ريال التي تريد الحصول عليه.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة.

قم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

ثم قم بتحديد مدة تسديد الأقساط.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة طلب التمويل.

فور تحويل التمويل إلى حسابك البنكي سيتم إرسال نصية بقيمة التحويل.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك سلفة

لقد حددت منصة سلفة بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب الحصول على التمويل، الشروط هي: