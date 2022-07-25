نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. لو الجهاز ده في بيتك هتدفع غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه ومفيش تصالح الدفع فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الناس تعاني من مشكلة ضعف شبكة الهاتف المحمول بشكل كبير، وهذه المشكلة بالطبع قد تكون سبب في انزعاج الكثيرمن الناس، وهذا قد يؤدي بالطبع انقطاع الاتصال بشكل كامل، وايضًا انقطاع شبكة الإنترنت أيضًا من على هذا الهاتف، والان سوف نتعرف بشكل تفصيلي عن كل مايتعلق بهذا الموضوع تابعو معنا المقال للتفاصيل.

اجهزة تقوية شبكة الهاتف المحمول

قد يضطر الكثير من الناس الذين يخضعون لمشكلة انقطاع الشبكة الخاصة بالهاتف المحمول إلى شراء، بعض الأجهزة المخصصة في تقوية شبكة الهاتف سواء شبكة الاتصال أو شبكة الإنترنت، ومن خلالها يتم إعادة الخدمة مرة أخرى بشكل قوي وسريع، وهذا بسبب عدم قدرة هؤلاء من الاستغناء عن أجهزة الهاتف، ولكم استخدام هذا النوع من أجهزة تقوية الشبكة قد تعرض جميع مستخدميها إلى التساؤلات القانونية، وقد يؤدي ذلك إلى غرامة تصل قيمتها إلى 1000 جنية، وهناك بعض الغرامات الأخرى التي قد تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه للمشتري، 100 ألف جنيه للتاجر، وهذا ما أقره قانون الاتصالات الخاص بسنة 2003، فالقانون ينص أن على كل مستخدمي أجهزة تقوية الشبكة بدون ترخيص من الحكومة بذلك سواء كان التاجر أو حتى المشتري.

أجهزة تقوية الشبكة الغير مطابقة للمواصفات

حيث أنه في الفترة الأخيرة قد أوضح خبير الاتصالات المهندس اسلام خالد، وانهى الجدل في هذا الموضوع بشكل صريح، وقال إن جميع هذه الأجهزة دخلت البلد بشكل غير شرعي، وهي قد ينتج عن استخدامها ضعف في الشبكة بشكل عام لجميع المناطق المحيطة، وهذا بالطبع قد يؤثر بالسلب على الكثير من مصالح الناس، فهذا يعني أن كل من يشتري هذا الجهاز قد يقوم بحل المشكلة لديه ولكن يؤدي إلى حدوثها لدى الآخرين.

لذلك لا بد من الحرص على التقليل من استخدام الكهرباء في الفترة القادمة حتى لا تضطر إلى دفع فواتير عالية، خاصة مع وجود فصل الصيف تزداد الفواتير إلى حد كبير وتكون الحمولة أعلى من المتوقع، حتى إن كان يتوفر لديه أجهزة تقوية الشبكات فإن الأمر لا يتم حله بهذه الطريقة.

كيفية تخفيض استهلاك الكهرباء والبعد عن الفواتير المرتفعة

توجد في المنازل العديد من الأجهزة التي لا بد من الانتباه لها بشكل كامل والبعد عن تشغيلها لفترات كبيرة ومن هذه الأجهزة:

السخان الكهربي الذي يستهلك الكثير من الكهرباء ويزود الحمولة إلى حد كبير.

كما أن التكييف الكهربائى يعتبر من ضمن الأجهزة الكهربائية التي تعمل على زيادة الاستهلاك.