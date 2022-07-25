نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر كيا سبورتاج 2022 والمواصفات والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر كيا سبورتاج 2022 والمواصفات والصور ، قد يختلف البعض علي سيارة ويحتد النقاش وتجد فريق من المعارضين الناقدين والبعض من المحبين والداعمين ، إلا أن سيارة كيا سبورتاج في ثوبها الجديد الذي أطل علينا مؤخراً في مصر والوطن العربي ، آسرة لقلوب الملايين من عشاق فئة الـ SUV العائلية بإمتياز ، لما تقدمه كيا سبورتاج الجديدة من مساحات واسعة ، وتصميم داخلي وخارجي علي مستوي عالي من الدقة في التفاصيل تعطي أبعاد جديدة من الرفاهية والرحابة ، وبرغم أن اللحن جميل والمشهد رائع ، إلا أن الواقع السعري الذي تعيشه أسواق السيارات في مصر قد يهدد عرش العملاق الكوري كيا سبورتاج 2022 فيس ليفت وهو لازال يخطو خطواته الأولي ، وفي مقال اليوم نقدم تقرير تفصيلي عن كل مواصفات كيا سبورتاج الجديدة كلياً ، وكافة الفئات و أسعار ومواصفات كل فئه من موديل 2022 ، و أهم مميزات وعيوب السيارة كيا سبورتاج 2022 ، فلا تذهبوا بعيداً. سعر كيا سبورتاج 2022 والمواصفات والصور علي صعيد السوق المصري يقدم وكيل علامة كيا سيارة سبورتاج بخمس فئات من التجهيزات وبأسعار مختلفة من سبورتاج الشكل الجديد في مصر وهي : الأولي / إل إكس ، سعر الرسمي 620 ألاف جنيه مصري. الثانية / إي إكس ، بسعر 660 آلاف جنيه مصرى. الثالثة / هاي لاين ، وتقدم بتسعير 710 الف جنيه. الرابعة / توب لاين ، بقيمة مالية 760000 ج.م. الخامسة / جي تي – لاين ، وجاء سعره 790000 جنيه.

أما في أسواق المملكة العربية السعودية تأتي السيارة بعدد 7 فئات وهي : كيا سبورتاج kia sportage أحد أهم السيارات في فئتها وسعر سيارة كيا سبورتاج بالمملكة كالآتي أولي / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / LX ، تسعير 95,448 ر.س. ثانية / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / LX AWD ، قيمة 101,888 ر.س. ثالثة / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / LX ، سعرها 105,913 ريال سعودي. رابعة / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / LX 2 ، بسعر 115,688 ر.س. خامسة / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / EX ، تسعيرها 134,548 ر.س. سادسة / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / EX 2 ، سعر 150,648 ريال. سابعة / كيا سبورتاج 2023 اتوماتيك / SX ، السعر 158ألف و 698 ريال. المواصفات الميكانيكية لكيا سبورتاج 2023 بيانات اداء ومواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 : محرك 4 سلندر، 1600 سي سي ( 1.6 لتر ).

مزود بشاحن توربيني.

بقوة 180 حصان ، عند 5500 لفة في الدقيقة.

وعزم 265 نيوتن.متر، عند 4500 لفة في الدقيقة.

أيضاً يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات.

مع نظام دفع أمامي للعجلات.

أما خزان وقود سعة 54 لترا. مميزات كيا سبورتاج الجديدة 2022 مزايا ومواصفات كيا سبورتاج الشكل الجديد : مكيف هواء ثانئي المنطقة أمامي وخلفي.

قفتحة سقف بانورامية تضح في صور الفئة الأعلي.

زجاج جانبي وخلفي معتم ومميزات أوفر كروس.

فئات سيارات كيا الكورية توفر ميزة تحكمات في الطارة.

شاشة عدادات ديجيتال وشاشة وسطية 8 بوصة إلي 12.3 منحنية.

تدعم الاتصال بخاصية بولوتوث ، USB ، راديو و نظام صوت 6 سماعات ، ويدعم الاتصال بآبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

إضاءة محيطية متعددة الألوان كليًا.

ومرآة ذاتية التعتيم.

شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

ومقاعد قماش أو جلد، مع قماش أو جلد مع ألكانتارا، مزودة بخاصية التبريد والتدفئة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية عن بعُد.

ناقل حركة إلكتروني.

زر تشغيل وإيقاف المحرك وإمكانية تشغيل المحرك عن بعد.

ومثبت سرعة، وفرامل يد إلكترونية مع نظام تعليق تلقائي. تجهيزات كيا سبورتاج من الخارج 2022 والمواصفات والصور بالصور تعد السيارة كيا سبورتاج أيقونة جديدة ، و مواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage : مصابيح أمامية ليد LED، بخاصية الإضاءة النهارية LED.

أيضاً ، حساسات إضاءة، ومصابيح ضباب أمامية.

مصابيح خلفية بشريط LED، أو مصابيح خلفية LED بالكامل.

وتقدم كذلك ، جنوط رياضية مقاس 17 أو 19 بوصة.

مرايات بطي كهربائي مزودة بإشارات جانبية، وعوارض تحميل للسقف. مواصفات الأمان KIA SPORTAGE 2022 ALL NEW من 2 إلي 6 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية.

وفرامل مانعة للانغلاق ABS.

بالاضافة ، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC.

ونظام اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM.

كذلك ، منظومة مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

التوازن عند المرتفعات HAC.

والتوازن عند المنحدرات DBC.

أيضاً ، دعم الفرامل BAS.

وتقدم كذلك ، ثبات المقطورة TSA.

تحذير النقطة العمياء BCW.

و تحتوي أيضاً علي حساسات ركن أمامية وخلفية. أبعاد كيا سبورتاج 2022 السيارة عائلية كبيرة متعددة الاستخدامات وفق مواصفاتها وأبعادها : طول 4515 مم كليا.

أيضاً ، يبلغ عرض السيارة 1865 مم.

كذلك ، ارتفاع كامل 1650 مم كما في صورة.

أما ، قاعدة عجلات لسيارة سبورتاج : 2680 مم.

بالنسبة لخلوص أرضي وفق التصميم الخارجي : 170 مم.

سعة صندوق الأمتعة 591 لترا وتصل إلى 1780 لترا عند طي المقاعد الخلفية. وبالامكان الاطلاع علي جداول الموصفات لكيا سبورتاج 2022 المواصفات الكاملة بالصور عبر موقعنا ثقفني. سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج الشَكل الجديد من الخارج والداخل هو الاكثر بحثا في الفترة الحالية.

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