الحرائق تلتهم غابات إسبانيا من جديد.. والمسؤولون يلجأون لنظرية المؤامرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح مسؤولون إسبان، إنهم لا يستبعدون شبهة التعمد وراء حرائق الغابات.

وأدت حرائق الأسبوعين الماضيين، إلى تدمير ما يقرب من مائة ألف هكتار من الغابات فى إسبانيا، وفقًا لبيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبى (EFFIS)

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن إسبانيا هى الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من الحرائق هذا العام حتى الآن. كما أنها الدولة التى سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب موجة الحر، كذلك أدى أكثر من 30 حريقًا فى الغابات حول إسبانيا إلى إجلاء آلاف الأشخاص، وتسبب فى اسوداد 220 كيلومترًا مربعًا من الغابات والأشجار.