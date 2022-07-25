وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى اجتماع لمجلس السياسات الاقتصادية والمالية حيث طُرحت هذه التوقعات، إن "ارتفاع الأسعار يمثل خطرًا على تعافى الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا".
ولمنع انزلاق الاستهلاك وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية، تعهدت الحكومة اليابانية باتخاذ الخطوات اللازمة، بما فى ذلك منح نقاط مكافأة للأسر التى تقلل من استهلاك الكهرباء ومساعدة المزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسمدة.
وتخطط الحكومة لإنفاق حوالى 260 مليار ين (أى ما يعادل 1.9 مليار دولار) على الإجراءات المضادة من خلال الاستعانة بالصندوق الاحتياطى.
وتوقع مكتب مجلس الوزراء اليابانى زيادة أسعار المستهلك بنسبة 1.7% بالنسبة للسنة المالية 2023، ويتوقع كذلك أن تظل أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة الأخرى مرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزمة الاقتصادية تصل اليابان.. توقعات بارتفاع الأسعار وسط صراع أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.