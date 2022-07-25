ارتفاع حصيلة ضحايا سيول اليمن إلى 20 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة فى اليمن إلى أكثر من 20 قتيلاً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث كان من بين الضحايا أسرة مكونة من 10 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، حيث غرقوا جميعًا بعدما جرفت السيول السيارة التى كانوا يستقلونها فى مديرية بيحان غربى محافظة شبوة.





وحسبما ذكرت تقارير محلية فى اليمن، توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة فى معظم المحافظات، محذرًا المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية. كذلك فى مأرب، حذر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، سيف مثنى، من تضرر المزيد من مساكن وخيام النازحين بالمحافظة خلال الأيام المقبلة جراء المنخفض الجوى.مضيفًا أن تدخلات المنظمات فى إغاثة المتضررين لم تتجاوز 10%، خلال الأسبوعين الماضيين.

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