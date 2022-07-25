الرئيس التونسى وقرينته يدليان بصوتيهما فى الاستفتاء (صور)

جدة - نرمين السيد - أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وقرينته، اليوم الإثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحى النصر بالعاصمة تونس.





وقال سعيد، فى تصريحات إعلامية، إن رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من المجلس النيابى ولكن يستمدها من الشعب الذى له الكلمة الفصل فى نهاية المطاف، مضيفًا أن كل مواطن يمتلك جزءا من السيادة وعليه أن يمارس سيادته.

وتحدث الرئيس التونسى عن منتقديه قائلا "عليهم أن يراجعوا القواعد الأساسية فى القانون الدستورى وتصنيف الأنظمة السياسية خير لهم من أن يتبجحوا بمعرفة أو أقوال لا يعرفون مغزاها أو تاريخها"، مضيفا "أنهم يجهلون الفرق بين المساواة والعدل ويدعون فى العلم معرفة ولا يريدون التوبة أو التواضع".

كانت قد انطلقت فى السادسة صباح اليوم فى غالبية أنحاء الجمهورية التونسية، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتى تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، فى حين انطلقت ببعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدى بو زيد وقفصة، فى السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتغلق فى السادسة مساء.